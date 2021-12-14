2022 asgari ücret için gözler 4. toplantıda... Asgari ücret 4. toplantısı bugün yapılacak mı, karar bugün çıkar mı? İşte son durum

Asgari ücret 4. toplantı tarihi, miktarın belirleneceği gün olacak. Asgari ücret 2022 miktarı, bakanlık ev sahipliğinde yapılacak olan 4. toplantı ile son bulacak. Asgari ücret ile birlikte, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı ve endeksli pek çok kalem de belirlenmiş olacak. Yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren ve dolaylı olarak 30 milyona yakın kişiyi etkileyecek olan asgari ücrette zam kararının bugün çıkması bekleniyor



Asgari Ücret 2022 zammı için geri sayım başladı. Türkiye'nin ana gündemini oluşturan asgari ücrete ilişkin olarak 3 toplantı geride bırakıldı. İlk iki toplantıda rakam telaffuz edilmezken son toplantıda taraflar Kalori hesabına göre ortaya çıkan rakamları belirtti.



Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, "TİSK'in 3 bin 100 lirayı uygun bulduğunu, Türk-İş'in ise 3 bin 900'ün altına düşmediğini" söyledi. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise daha sonra yaptığı açıklamada "3 bin 160 TL gibi bir teklifimiz olmadı, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi. Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat da "İşveren kesimiyle uzlaşmazlıklarımızı maalesef gideremedik. Ay sonuna kadar zamanımız var" dedi.