2022 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 4. son toplantısı ne zaman? Yeni yıl asgari ücret zammında son dakika gelişmeler...

“GEÇMİŞ YILLARA GÖRE…”

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder şunları söylemişti son toplantıyla ilgili şunları söylemişti:



Dördüncü toplantının da geçmiş yıllara göre daha erken olacağını düşünüyorum. Aralarda devlet ve kamu tarafı olarak işçi ve işveren temsilcilerimizle diyaloglarımız sürüyor. Son toplantı için çalışma yapacağız. Bu toplantıyı size açıklayacağız. Geçmiş yıllara baktığımızda bunun ben daha erken tarihte olacağını düşünüyorum."