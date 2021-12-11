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Ekonomi
Haber Giriş: 11 Aralık 2021 - 18:43 | 

2022 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 4. son toplantısı ne zaman? Yeni yıl asgari ücret zammında son dakika gelişmeler...

Asgari ücret ne kadar olacak? sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Yeni yıl öncesi 2022 asgari ücret tutarını belirleme çalışmaları devam ediyor. Yapılan ilk görüşmeler neticesinde asgari ücrette ilk rakamlar belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yapılan çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3750-4000 lira arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 lira arasında asgari ücret istediğini belirtmişti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl milyonları ilgilendiren asgari ücret tutarını belirlemek için bir araya geliyor. 4. son toplantı sonrası 2022 asgari ücret zammı netlik kazanacak. Peki, asgari ücret 4. son toplantısı ne zaman? İşte, yeni yıl asgari ücret zammında son dakika gelişmeler...

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1
İlk görüşmesini 1 Aralık'ta gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü görüşmede de anlaşamayınca, son karar 4'ncü toplantıya kaldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu yılın 3'ncü toplantısını 9 Aralık'ta gerçekleştirdi. Asgari Ücret Komisyonu'nun TİSK'te yapılan üçüncü toplantısında anlaşma sağlanamadı. Yeni asgari ücret için Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4.kez bir araya gelecek. Dördüncü toplantı aynı zamanda karar toplantısı olacak.
2ASGARİ ÜCRET SON TOPLANTISI NE ZAMAN

ASGARİ ÜCRET SON TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücretin son toplantısı olan 4. toplantı için net bir tarih belirlenmedi. Yapılan açıklamaya göre asgari ücret son toplantı tarihi için tarafların uygun olduğu en yakın bir tarihte 4. komisyon toplantısı gerçekleştirileceği belirtildi.
3“GEÇMİŞ YILLARA GÖRE…”

“GEÇMİŞ YILLARA GÖRE…”

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder şunları söylemişti son toplantıyla ilgili şunları söylemişti:

Dördüncü toplantının da geçmiş yıllara göre daha erken olacağını düşünüyorum. Aralarda devlet ve kamu tarafı olarak işçi ve işveren temsilcilerimizle diyaloglarımız sürüyor. Son toplantı için çalışma yapacağız. Bu toplantıyı size açıklayacağız. Geçmiş yıllara baktığımızda bunun ben daha erken tarihte olacağını düşünüyorum."
4ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU HAKKINDA

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU HAKKINDA

Komisyon, beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşuyor. İşçi kesimini Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türk-İş, İşveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.
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