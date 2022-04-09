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2022 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF vize sonuçlarında son durum

#AÖF#AÖF Sonuçları#Seoanasayfa

Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi AÖF vize sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Geçtiğimiz hafta sonu dört oturumda gerçekleşen AÖF bahar dönemi ara sınavlarının geride kalması ile birlikte sonuç beklentileri de hız kazandı. Henüz sonuçlar açıklanmadı. Daha önce yapılan AÖF sınavlarının sonuçları 15 gün içerisinde açıklanmıştı. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

1/32022 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak İşte AÖF vize sonuçlarında son durum

AÖF sınav sonuçları için araştırmalar başladı. Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri geçtiğimiz haftalarda yayınlanan takvimle duyurulmuştu. AÖF takvimine göre, sınavlar 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. İşte, AÖF vize sonuçlarında son durum...

2/3SINAVLAR SONA ERDİ

SINAVLAR SONA ERDİ

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri geçtiğimiz haftalarda yayınlanan takvimle duyurulmuştu. AÖF takvimine göre, sınavlar 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi.

3/3SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2021-2022 eğitim yılı AÖF Bahar Dönemi vize sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı.

Öte yandan geçmiş sınavlara baktığımızda, sonuçların sınavın ardından 15 gün içerisinde açıklandığı görüldü.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

 

 

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#AÖF#AÖF Sonuçları#Seoanasayfa