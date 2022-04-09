2022 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF vize sonuçlarında son durum

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2021-2022 eğitim yılı AÖF Bahar Dönemi vize sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı.



Öte yandan geçmiş sınavlara baktığımızda, sonuçların sınavın ardından 15 gün içerisinde açıklandığı görüldü.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



