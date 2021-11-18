2022 Anneler Günü ne zaman? İşte tarih bilgisi

2021'in sonlarına gelinmesi ile beraber, son zamanlarda vatandaşlar da anneler için özel ve anlamlı gün olan Anneler Günü ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Annelerine küçük sürprizler yaparak onları sevindirmek isteyenler Anneler Günü için hazırlıklarını şimdiden planlıyor. Peki, 2022 Anneler Günü ne zaman?
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Anneler Günü, evlatlarını yetiştirirken hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen ve çocuklarına koşulsuz derin sevgi besleyen anneleri sevindirmek ve onurlandırmak bakımından önem taşıyor. Tüm dünyada her sene farklı zamanlarda kutlanan Anneler Günü'ne ilişkin bilgiler, ülkemizde de son zamanlarda sıklıkla araştırılıyor. İşte, 2022 Anneler Günü tarihi...
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ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?Anneler Günü hazırlıkları her yıl olduğu gibi 2022 için de günler öncesinden başladı. Ülkelere göre kutlama tarihleri değişen bu anlamlı gün, Türkiye'de mayıs ayının ikinci haftasının pazar günü kutlanıyor.
Yani bu yılki Anneler Günü 8 Mayıs'a denk geliyor.
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ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?Anneler Günü hazırlıkları her yıl olduğu gibi 2022 için de günler öncesinden başladı. Ülkelere göre kutlama tarihleri değişen bu anlamlı gün, Türkiye'de mayıs ayının ikinci haftasının pazar günü kutlanıyor.
Yani bu yılki Anneler Günü 8 Mayıs'a denk geliyor.