2022 Anneler Günü ne zaman? İşte tarih bilgisi

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?Anneler Günü hazırlıkları her yıl olduğu gibi 2022 için de günler öncesinden başladı. Ülkelere göre kutlama tarihleri değişen bu anlamlı gün, Türkiye'de mayıs ayının ikinci haftasının pazar günü kutlanıyor.



Yani bu yılki Anneler Günü 8 Mayıs'a denk geliyor.



