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2022 ALES oturumu ne zaman? İşte ÖSYM'nin verdiği tarih

#ÖSYM#ALES

ALES sınav ve başvuru takvimi, bu yıl akademik kariyer hedefleyen kişilerce sorgulanıyor. ALES'ten alacakları puanlarla birlikte akademisyenlik için başvuru yapacak ya da yüksek lisansa adım atacak kişiler, ÖSYM'nin belirlediği 2022 takvimine odaklandı. Peki, 2022 ALES ne zaman?

1/32022 ALES oturumu ne zaman İşte ÖSYMnin verdiği tarih

Akademik kariyer hedefleyen vatandaşların araştırmaları hız kazandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen ALES'in bu yılki ilk etabı için, başvuru ve sınav tarihi bilgisi merak ediliyor. İşte, ÖSYM'nin verdiği tarih...

2/32022 ALES oturumu ne zaman İşte ÖSYMnin verdiği tarih

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1), 17 Nisan’da uygulanacak.

3/3ALESE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR

ALES'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.

 

 

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#ÖSYM#ALES