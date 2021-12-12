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Gündem
Haber Giriş: 12 Aralık 2021 - 22:32 | 

2022 ALES oturumları ne zaman? 2022 ALES/1 başvuru tarihi belli oldu mu? İşte gelişmeler

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 21 Kasım'da uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3) sonuçlarını açıkladı. Bu gelişmenin ardından gelecek yılın ALES takvimi adayların gündemine geldi. Peki, 2022 ALES oturumları ne zaman? 2022 ALES/1 başvuru tarihi belli oldu mu?

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Akademik kariyer hedefleyen adayların katılım sağladığı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın 2022 etaplarına dair araştırmalar, yeni yıla kısa bir süre kala hız kazandı. İşte, 2022 ALES oturumları hakkında bilgiler...
22022 ALES TAKVİMİ BELLİ OLDU MU

2022 ALES TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

2022 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı oturum ve başvuru takvimi henüz açıklanmadı.

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Söz konusu sınav bu yıl; Mayıs, Eylül ve Kasım aylarından olmak üzere üç oturum halinde organize edildi.

ALES oturumlarının gelecek yıl da benzer tarihlerde yapılacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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