2022 ALES oturumları ne zaman? 2022 ALES/1 başvuru tarihi belli oldu mu? İşte gelişmeler
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 21 Kasım'da uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3) sonuçlarını açıkladı. Bu gelişmenin ardından gelecek yılın ALES takvimi adayların gündemine geldi. Peki, 2022 ALES oturumları ne zaman? 2022 ALES/1 başvuru tarihi belli oldu mu?
Akademik kariyer hedefleyen adayların katılım sağladığı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın 2022 etaplarına dair araştırmalar, yeni yıla kısa bir süre kala hız kazandı. İşte, 2022 ALES oturumları hakkında bilgiler...