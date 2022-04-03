2022/2 YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM'nin ilan ettiği tarihler

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 13 Mart’ta uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) sonuçları açıklandı. Şimdi ise bu yıl düzenlenecek ikinci YÖKDİL etabı merak konusu oldu. İşte, 2022-YÖKDİL/2 takvimi...