2021'de uygulanacak asgari ücret ne zaman belli olacak? Toplantı tarihi belli oldu!
2021 yılında uygulanacak olan asgari ücret için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yeni asgari ücrete yönelik çalışmalar aralık ayında başlayacak ve çalışmaların tamamlanmasıyla zamlı maaş miktarı vatandaşlara ilan edilecek. Peki, Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret 2021'de ne kadar olacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Çalışma hayatının içinde yer alan yüz binlerce çalışan, asgari ücretin 2021 yılında ne kadar olacağını merak ediyor. 2020'nin son günlerinin yaklaşmasıyla araştırmalarını yoğunlaştıran çalışanlar, asgari ücretinin ne kadar olacağının yanı sıra, zamlı maaşların ne zaman belli olacağını da sorguluyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
2
Abone Ol
İLK TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantının 4 Aralık'ta yapılacağını açıkladı.
3
Abone Ol
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ‘Bu yıl asgari ücretlerin tüm tarafların uzlaşı ile tespit edilmesini diliyorum.’ açıklamasında bulundu.
4
Abone Ol
Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.
5
Abone Ol
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.