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HaberlerGündem Haberleri2021'de uygulanacak asgari ücret ne zaman belli olacak? Toplantı tarihi belli oldu!
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Hürriyet
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Haber Giriş: 26 Kasım 2020 - 15:38 | 

2021'de uygulanacak asgari ücret ne zaman belli olacak? Toplantı tarihi belli oldu!

2021 yılında uygulanacak olan asgari ücret için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yeni asgari ücrete yönelik çalışmalar aralık ayında başlayacak ve çalışmaların tamamlanmasıyla zamlı maaş miktarı vatandaşlara ilan edilecek. Peki, Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret 2021'de ne kadar olacak?

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Çalışma hayatının içinde yer alan yüz binlerce çalışan, asgari ücretin 2021 yılında ne kadar olacağını merak ediyor. 2020'nin son günlerinin yaklaşmasıyla araştırmalarını yoğunlaştıran çalışanlar, asgari ücretinin ne kadar olacağının yanı sıra, zamlı maaşların ne zaman belli olacağını da sorguluyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

2İLK TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU
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İLK TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantının 4 Aralık'ta yapılacağını açıkladı.

3ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK
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ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ‘Bu yıl asgari ücretlerin tüm tarafların uzlaşı ile tespit edilmesini diliyorum.’ açıklamasında bulundu.

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Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

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Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

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