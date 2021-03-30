Gündem Haber Giriş: 30 Mart 2021 - 10:24 | 30 Mart 2021 - 10:24

2021'de Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan ne zaman başlayacak? İşte 2021 Ramazan takvimi

2021 yılı Ramazan ayının ne zaman başlayacağı tüm İslam dünyası tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk orucun ne zaman tutulacağı ilk sahura ne zaman kalkılacağını merak eden vatandaşlar bunun yanında, yaz tatili planlarını ayarlamak için Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağını da merak edip araştırıyor. Peki, Ramazan ne zaman başlayacak? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman?