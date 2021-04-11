2021'de Ramazan Bayramı ne zaman? İşte bayramın 1. gün tarihi
Bu yıl yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) gölgesinde ihya edilecek 11 ayın sultanı için geri sayım başladı. Ramazan ayına günler kala bayram tarihi gündeme geldi. Ramazan Bayramı'nın 1. gününün ne zaman idrak edileceğini merak eden vatandaşlar, Diyanet'in açıkladığı takvimi sorguluyor. Peki, Ramazan Bayramı bu yıl ne zaman başlayacak?
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Ramazan Bayramı tarihi, Ramazan ayı öncesi merak edilen konular arasında yer alıyor. Ramazan'ın bitişi ile başlayacak bayram, üç gün boyunca idrak edilecek. İşte, 2021 Ramazan Bayramı takvimi...
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Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2021 yılında 13 Nisan'da başlayacak ve 12 Mayıs'da son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.
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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi
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RAMAZAN AYI'NIN ÖNEMİ
3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır.
Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır.
Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır.
Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.