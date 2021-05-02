2021'de Ramazan Bayramı ne zaman? İşte 2021 bayram takvimi
Mayıs ayının gelmesiyle birlikte Ramazan Bayramı'na da sayılı günler kaldı. Şu günlerde vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Ramazan Bayramı'nın ne zaman olduğu. Ramazan Bayramı'nın hangi günlere denk geldiğini merak eden vatandaşlar ayrıca, Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olduğunu da sorguluyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak?
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2021 yılı Ramazan Bayramı'nın ne zaman başlayacağı tüm İslam dünyası tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, merakla beklenen 2021 Ramazan Bayramı tarihi ve Ramazan Bayramı tatili hakkında merak edilen detaylar...
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MEMURLARA İDARİ İZİN
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili yazı gönderildi.
Yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 14 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu genelgeyle Kovid-19 salgınının Türkiye'de yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceğinin düzenlendiği anımsatıldı.
Salgınla mücadele amacıyla alınan ilave tedbirler göz önünde bulundurularak, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemek suretiyle ilgili genelgede yer alan esnek çalışma yöntemlerine titizlikle uyulması gerektiği belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:
"30 Nisan 2021 itibarıyla sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere hizmetlerin asgari personelle yürütülmesi, yine hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs pazartesi ve 11 Mayıs salı günleri tam gün, 12 Mayıs çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmaları, Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."
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BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?
Kamu kurumlarında görev yapanlar Ramazan Bayramı öncesi 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılacak.
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili yazı gönderildi.
Yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 14 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu genelgeyle Kovid-19 salgınının Türkiye'de yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceğinin düzenlendiği anımsatıldı.
Tatil gün sayısı özel sektörde değişiklik gösterebilir.
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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan ayı bu yıl nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek. Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. 12 Mayıs’ta Ramazan Bayramı arefesinde son oruç tutulacak.