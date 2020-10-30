MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri2021'de oruç ne zaman tutulacak? İşte 2021 Ramazan ayının başlayacağı tarih
GeriGündem 2021'de oruç ne zaman tutulacak? İşte 2021 Ramazan ayının başlayacağı tarih
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 30 Ekim 2020 - 19:02 | 

2021'de oruç ne zaman tutulacak? İşte 2021 Ramazan ayının başlayacağı tarih

Gelecek yılın dini günlerini şimdiden araştıran vatandaşlar, 2021 Ramazan Bayramı'nın hangi tarih aralığına denk geleceğini sorguluyor. Öte yandan üç aylar içinde yer alan Ramazan ayının ne zaman idrak edileceği ve orucun ne zaman başlayacağı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takviminde açıklandı. Peki, 2021'de oruç ne zaman tutulacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

2021 Ramazan ayı ve Ramazan Bayramına yönelik araştırmalar henüz uzun bir süre olmasına rağmen başladı. Oruç ibadetini her yıl olduğu gibi gelecek yıl da yapmak isteyen vatandaşlar, konuya dair net tarih bilgisi bulmak için internette araştırma yapıyor. İşte, 2021 Ramazan ayı hakkında ayrıntılar...

22021 RAMAZAN TAKVİMİ
Abone Olgoogle-news

2021 RAMAZAN TAKVİMİ

Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2021 yılında 13 Nisan'da başlayacak ve 12 Mayıs'da son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.

3
Abone Olgoogle-news

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.

4ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR
Abone Olgoogle-news

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar.

Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır.

Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi