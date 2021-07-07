2021-YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman bitecek? İşte YÖKDİL sınav takvimi

İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanları ile Arapçada sadece sosyal bilimler alanında yapılan YÖKDİL sınavları, sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularından oluşuyor. İşte, YÖKDİL sınav takvimi...