2021-YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman bitecek? İşte YÖKDİL sınav takvimi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) başvuruları online olarak devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan başvuru sürecinin ne zaman biteceği merak konusu oldu. Peki, 2021-YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman bitecek?
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İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanları ile Arapçada sadece sosyal bilimler alanında yapılan YÖKDİL sınavları, sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularından oluşuyor. İşte, YÖKDİL sınav takvimi...
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BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?
YÖKDİL'in 2. sınavı için başvurular 2-12 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak.
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SINAV NE ZAMAN?
YÖKDİL ikinci sınavı 29 Ağustos 2021'de yapılacak.