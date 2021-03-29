2021-YÖKDİL/1 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı
2021-YÖKDİL/1 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı. ÖSYM, resmi sayfası ve sosyal medya hesaplarından YÖKDİL soru ve cevaplarının erişime açıldığını duyurdu. Adaylar, 2021-YÖKDİL/1 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları ÖSYM'nin resmi sayfasından ulaşabilecekler.
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28 Mart 2021 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2021-YÖKDİL/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u erişime açıldı.
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Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 29 Mart 2021 tarihinde saat 12.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
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YÖKDİL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.
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YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin açıkladığı 2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile 2020 YÖKDİL sonuç tarihi paylaşılmıştı. Takvime göre YÖKDİL sonuçları 26 Mart 2020 tarihinde açıklanacak.