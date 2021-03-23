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Haber Giriş: 23 Mart 2021 - 19:00 | 

2021-YÖKDİL/1 sınavı ne zaman? İşte tarih bilgisi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılacak, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2021-YÖKDİL/1) giriş belgeleri erişime açıldı. Peki, 2021-YÖKDİL/1 sınavı ne zaman?

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2021-YÖKDİL/1 sınavı adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. İşte, 2021-YÖKDİL/1 sınav takvimi...

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/1) 28 Mart 2021 tarihinde yapılacak.

2SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI

SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, 28 Mart'ta uygulanacak 2021-YÖKDİL/1 sınavı adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden, bugün saat 14.00'ten itibaren erişime açıldı. Adaylar, belgelerini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

2021-YÖKDİL/1 sınavına girecek adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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