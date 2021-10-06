2021 YLSY burs başvurusu ne zaman yapılacak? İşte Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim burs başvurusu tarihleri ve şartları
YLSY burs başvuru tarihleri ve şartları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Eğitim Bakanlığı’nın Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) bursuyla yükseköğretim kurumları adına 200, diğer kamu kurum ve kuruluşları adına 158 olmak üzere toplam 358 öğrenci, lisansüstü öğrenim için yurt dışına gönderilecek. 2021 YLSY burs başvurusu REBUS (Resmî Burslu Öğrenci Sistemi üzerinden gerçekleşecek. Peki, başvurular ne zaman? İşte, YLSY burs başvuru tarihleri ve şartları hakkında bilgiler.
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YLSY ya da tam açılımı ile Yurt Dışında Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme programı için burs başvuru kılavuzu MEB tarafından yayınlandı. Resmi Burslu Öğrenciler (REBUS) sistemi üzerinden yapılacak olan başvurulardan 358 öğrenci faydalanacak. Bakanlık tarafından açıklanan takvime göre başvurular 21 Ekim- 1 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. ALES sınav puanları dikkate alınacak.
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2021 YLSY BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Adaylar, başvurularını 21 Ekim- 1 Kasım 2021 tarihleri arasında REBUS (Resmi Burslu Öğrenci Sistemi- http://rebus.meb.gov.tr) üzerinden yapacak. Başvuru işlemleri 01 Kasım 2021 tarihinde saat 17.00’da sona erecektir.
Resmi burslu statüde olacak öğrenciler, 22 farklı üniversite ve 13 farklı kamu kurumu adına öğrenim görecek. Bu öğrenciler, yurt dışında yüksek lisans veya doktora öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmetlerini yerine getirmek üzere ihtiyaç duyulan kadrolara atanacak.
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BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Adaylar başvuru yapmak için REBUS ana sayfasındaki ilgili alana güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarası ile yakınının (eş, çocuk, anne veya baba) T.C. kimlik numarası bilgilerini girerek sisteme giriş yapabilecektir.
Adayların ödeme yapabilmesi için REBUS’a giriş yaparak başvuru bilgileri ekranındaki bilgileri doldurup kaydetmesi ve “YLSY Başvuru İşlemleri” ekranına giriş yapması gerekmektedir. Adaylar 65,00 TL olan başvuru ücretini tüm banka kartları/kredi kartları ile https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresinden (Ödeme ekranındaki yönlendirmeler çok dikkatli okunarak takip edilmelidir.) ya da Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası’ndan herhangi birine ATM veya bu bankaların internet bankacılığı vasıtasıyla YLSY SINAV BAŞVURU ÜCRETİ adı altında yatıracaklardır. Banka Şubelerinden tahsilat yapılmayacaktır. Başvuru ücreti ödeme işlemleri 01 Kasım 2021 tarihinde saat 17.00’da sona erecektir.
b. Başvuru tarihi bitimine kadar yurt içinde en az 4 (dört) yıllık eğitim veren fakülte/yüksekokul veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Başvurular sadece lisans mezuniyet bilgileri ile yapılmaktadır. Yüksek lisans ve/veya doktora mezuniyet bilgileri ile başvuru yapılamaz. Yurt dışında bir yükseköğretim kurumundan mezun olanların denklik işlemlerini başvuru tarihinden önce tamamlaması gerekmektedir.),
c. Lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik not ortalaması “4 üzerinden 2.50” (4’lük sistemde notu olmayıp sadece yüzlük sistemde notu olan adaylar için “100 üzerinden 65,00") veya daha yukarı olmak,
ç. 2016 ALES Sonbahar, 2017 ALES İlkbahar-Sonbahar, 2018 ALES İlkbahar, 2018 ALES 2. Dönem, 2018 ALES/3, 2019 ALES/1-2-3, 2020 ALES/1-2 ve 2021 ALES/1-2 sınav dönemlerinde yapılan ALES’te, tercih edilebilecek programın kabul ettiği puan türünden en az 75 almış olmak,
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d. Tablo-1’de “Tamamlanacak Öğrenim Seviyesi” sütunundaki “Yüksek Lisans” ile “Yüksek Lisans ve Doktora” olan alanlar için 1991 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak, “Sadece Doktora” olan alanlar için 1988 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,
e. Yükseköğrenimi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,
f. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerlikten muaf olmak, askerliğini yapmış veya yapıyor olmak ya da erteletebilecek durumda bulunmak),
g. Sağlık durumu yurt dışında öğrenim görmeye ve Türkiye’nin her yerinde çalışmaya elverişli olmak (Kontenjanlara yerleştirilen adaylardan sağlık kurulu raporu istenecektir.),
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ğ. Daha önce 1416 sayılı Kanun kapsamında yüksek lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış (doktora öğrenimini tamamlayanlar hariç) adaylar da başvurabilir. Ancak bu adaylar sadece doktora öğrenimi için burstan yararlanabilirler. Bu adaylardan bursluluğa hak kazananlar, yurt içinde veya yurt dışında öğrenime başlamadan önce mecburi hizmetini yaptığını belgelendirmek zorundadır. 1416 sayılı Kanun kapsamında doktora öğrenimini tamamlamış olanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
h. Kılavuzun 8.2 (b) maddesi hükmü uyarınca 2018, 2019 ve 2020 YLSY kapsamında kurum kontenjanlarına yerleştirilenlerin tercih yapmaları sistem tarafından engellenecektir.