2021 YLSY burs başvurusu ne zaman yapılacak? İşte Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim burs başvurusu tarihleri ve şartları

d. Tablo-1’de “Tamamlanacak Öğrenim Seviyesi” sütunundaki “Yüksek Lisans” ile “Yüksek Lisans ve Doktora” olan alanlar için 1991 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak, “Sadece Doktora” olan alanlar için 1988 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,



e. Yükseköğrenimi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,



f. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerlikten muaf olmak, askerliğini yapmış veya yapıyor olmak ya da erteletebilecek durumda bulunmak),



g. Sağlık durumu yurt dışında öğrenim görmeye ve Türkiye’nin her yerinde çalışmaya elverişli olmak (Kontenjanlara yerleştirilen adaylardan sağlık kurulu raporu istenecektir.),