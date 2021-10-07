2021 YLSY burs başvurusu kılavuzu yayınlandı… YLSY nedir, kimler başvuru yapabilir?

MEB tarafından Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) kılavuzu paylaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı YLSY bursuyla 358 öğrenci, yurt dışında lisansüstü öğrenim görecek. Peki, YLSY nedir, kimler başvuru yapabilir?
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MEB'in internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 1416 sayılı Kanun kapsamında Bakanlık tarafından yürütülen, YLSY bursuyla yükseköğretim kurumları adına 200, diğer kamu kurum ve kuruluşları adına 158 olmak üzere, 358 öğrenci lisansüstü öğrenim için yurt dışına gönderilecek.
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2021 YLSY BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Adaylar, başvurularını 21 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında REBUS (Resmî Burslu Öğrenci Sistemi - http://rebus.meb.gov.tr) üzerinden yapabilecek.Başvuru işlemleri 01 Kasım 2021 tarihinde saat 17.00’da sona erecek.
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YLSY (Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Amacıyla Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme) nedir?
Üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla mecburi hizmet karşılığında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen yurt dışı lisansüstü öğrenim bursluluk programıdır.
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Başvuru şartları nelerdir?
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. En az lisans mezunu olmak,
c. Lisans mezuniyet notu en az 2.50 / 65 olmak,
d. 31 yaşından gün almamış olmak (2014 YLSY için 1984 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak),
e. ALES’ten en az 70 puan almış olmak (ALES puanları, sınavın açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerli kabul edilmektedir.),
f. Yükseköğrenimi veya kamu görevi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,
g. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerlikten muaf olmak, askerliğini yapmış veya erteletebilecek durumda bulunmak),
h. Sağlık durumu yurt dışında öğrenim görmeye ve Türkiye’nin her yerinde çalışmaya elverişli olmak (Kontenjanlara yerleştirilen adaylardan sağlık kurulu raporu istenir). NOT: Başvuru şartları, her yıl ilan edilen Kılavuzla belirlenir.