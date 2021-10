2021 YLSY burs başvurusu kılavuzu yayınlandı… YLSY nedir, kimler başvuru yapabilir?

Başvuru şartları nelerdir? a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



b. En az lisans mezunu olmak,



c. Lisans mezuniyet notu en az 2.50 / 65 olmak,



d. 31 yaşından gün almamış olmak (2014 YLSY için 1984 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak),



e. ALES’ten en az 70 puan almış olmak (ALES puanları, sınavın açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerli kabul edilmektedir.),



f. Yükseköğrenimi veya kamu görevi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,



g. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerlikten muaf olmak, askerliğini yapmış veya erteletebilecek durumda bulunmak),



h. Sağlık durumu yurt dışında öğrenim görmeye ve Türkiye’nin her yerinde çalışmaya elverişli olmak (Kontenjanlara yerleştirilen adaylardan sağlık kurulu raporu istenir). NOT: Başvuru şartları, her yıl ilan edilen Kılavuzla belirlenir.