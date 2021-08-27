YKS tercih sonuçları ile ilgili heyecanlandıran detay! ÖSYM sonuç ekranında son durum: 2021 Üniversite (YKS) tercih sonuçları açıklandı mı?

TT LİSTESİNDE YKS tercih sonuçları Twitter TT listesindeki yerini koruyor. ÖSYM yetkilileri ve kurum başkanına ulaşmaya çalışan üniversite adayları, beklentilerini dile getirdikleri paylaşımlarda bulunuyor.



Açıklandı mı diye 769. kez ösym sitesine giriyorum / yine açıklanmamış #ykstercih2021



Sabah ezanında kalkıp sonuçların açıklanması için bekliyorum.



27k tweeti görüp ösym’ye girmişimdir.



Sonuç bekleyelim derken sabah oldu #ykstercih2021



Ben kimsenin profiline bu kadar bakmadim ben kimseyi bu kadar stalklamadim #osym2021 #ykstercih2021 #osym #yks2021tercih



İlk tercihimin gelmeyeceğini bildiğim halde ekrana bakıyorumdur#ykstercih2021pusuya yattım sayfa yenileyip duruyorum. #ykstercih2021



illa hemen açıklansın demiyorum da bari bı tarih verselerdi diyorum #ykstercih2021



Açıklandı mı diye 769. kez ÖSYM sitesine giriyorum / yine açıklanmamış #ykstercih2021