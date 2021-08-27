YKS tercih sonuçları ile ilgili heyecanlandıran detay! ÖSYM sonuç ekranında son durum: 2021 Üniversite (YKS) tercih sonuçları açıklandı mı?
YKS tercih sonuçları açıklandı mı? sorusu Twitter TT listesinde de gündem oldu. 20 Ağustos'a kadar devam eden YKS tercihlerinin sonuçlarını merak eden adaylar, bir yandan ÖSYM'nin sonuç sayfasını incelerken bir yandan da sosyal medyadan sonuç beklentilerine yanıt almaya çalışıyor. Geçtiğimiz yıl kayıt işlemlerinin tarihi 1 Ağustos – 04 Eylül 2020 olarak belirlenmiş, 2020 tercih sonuçları 26 Ağustos’ta açıklanmıştı. Diğer bir deyişle kayıt tarihine 5 gün kala YKS tercih sonuçları erişime açılmıştı. Peki, 2021 Üniversite (YKS) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?
2021 YKS maratonunda tercihler için verilen süre 20 Ağustos'ta sona ermişti. Tercih sürecinin üzerinden günler geçmesi ve kayıt tarihlerinin yaklaşmasıyla birlikte YKS tercih sonuç beklentisi arttı. ÖSYM YKS 2021 tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre “Elektronik kayıt” 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Geçtiğimiz yıl kayıt işlemlerinin tarihi 1 Ağustos – 04 Eylül 2020 olarak belirlenmiş, 2020 tercih sonuçları 26 Ağustos’ta açıklanmıştı. Diğer bir deyişle kayıt tarihine 5 gün kala YKS tercih sonuçları erişime açılmıştı. 2020 yılı kaynak alındığın 2021 YKS tercih sonuçlarının 30-31 Ağustos tarihleri arasında adaylara duyurulması bekleniyor.
TT LİSTESİNDE
YKS tercih sonuçları Twitter TT listesindeki yerini koruyor. ÖSYM yetkilileri ve kurum başkanına ulaşmaya çalışan üniversite adayları, beklentilerini dile getirdikleri paylaşımlarda bulunuyor.
Açıklandı mı diye 769. kez ösym sitesine giriyorum / yine açıklanmamış #ykstercih2021
Sabah ezanında kalkıp sonuçların açıklanması için bekliyorum.
27k tweeti görüp ösym’ye girmişimdir.
Sonuç bekleyelim derken sabah oldu #ykstercih2021
Ben kimsenin profiline bu kadar bakmadim ben kimseyi bu kadar stalklamadim #osym2021 #ykstercih2021 #osym #yks2021tercih
İlk tercihimin gelmeyeceğini bildiğim halde ekrana bakıyorumdur#ykstercih2021pusuya yattım sayfa yenileyip duruyorum. #ykstercih2021
illa hemen açıklansın demiyorum da bari bı tarih verselerdi diyorum #ykstercih2021
Açıklandı mı diye 769. kez ÖSYM sitesine giriyorum / yine açıklanmamış #ykstercih2021
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