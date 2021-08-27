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Gündem
Haber Giriş: 27 Ağustos 2021 - 09:08 | 

YKS tercih sonuçları ile ilgili heyecanlandıran detay! ÖSYM sonuç ekranında son durum: 2021 Üniversite (YKS) tercih sonuçları açıklandı mı?

YKS tercih sonuçları açıklandı mı? sorusu Twitter TT listesinde de gündem oldu. 20 Ağustos'a kadar devam eden YKS tercihlerinin sonuçlarını merak eden adaylar, bir yandan ÖSYM'nin sonuç sayfasını incelerken bir yandan da sosyal medyadan sonuç beklentilerine yanıt almaya çalışıyor. Geçtiğimiz yıl kayıt işlemlerinin tarihi 1 Ağustos – 04 Eylül 2020 olarak belirlenmiş, 2020 tercih sonuçları 26 Ağustos’ta açıklanmıştı. Diğer bir deyişle kayıt tarihine 5 gün kala YKS tercih sonuçları erişime açılmıştı. Peki, 2021 Üniversite (YKS) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

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2021 YKS maratonunda tercihler için verilen süre 20 Ağustos'ta sona ermişti. Tercih sürecinin üzerinden günler geçmesi ve kayıt tarihlerinin yaklaşmasıyla birlikte YKS tercih sonuç beklentisi arttı. ÖSYM YKS 2021 tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre “Elektronik kayıt” 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Geçtiğimiz yıl kayıt işlemlerinin tarihi 1 Ağustos – 04 Eylül 2020 olarak belirlenmiş, 2020 tercih sonuçları 26 Ağustos’ta açıklanmıştı. Diğer bir deyişle kayıt tarihine 5 gün kala YKS tercih sonuçları erişime açılmıştı. 2020 yılı kaynak alındığın 2021 YKS tercih sonuçlarının 30-31 Ağustos tarihleri arasında adaylara duyurulması bekleniyor.

2TT LİSTESİNDE

TT LİSTESİNDE

YKS tercih sonuçları Twitter TT listesindeki yerini koruyor. ÖSYM yetkilileri ve kurum başkanına ulaşmaya çalışan üniversite adayları, beklentilerini dile getirdikleri paylaşımlarda bulunuyor.

Açıklandı mı diye 769. kez ösym sitesine giriyorum / yine açıklanmamış #ykstercih2021

Sabah ezanında kalkıp sonuçların açıklanması için bekliyorum.

27k tweeti görüp ösym’ye girmişimdir.

Sonuç bekleyelim derken sabah oldu #ykstercih2021

Ben kimsenin profiline bu kadar bakmadim ben kimseyi bu kadar stalklamadim #osym2021 #ykstercih2021 #osym #yks2021tercih

İlk tercihimin gelmeyeceğini bildiğim halde ekrana bakıyorumdur#ykstercih2021pusuya yattım sayfa yenileyip duruyorum. #ykstercih2021

illa hemen açıklansın demiyorum da bari bı tarih verselerdi diyorum #ykstercih2021

Açıklandı mı diye 769. kez ÖSYM sitesine giriyorum / yine açıklanmamış #ykstercih2021

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İKİNCİ EK TERCİHLER

ÖSYM’nin sonuçları açıklamasıyla kazananlar kayıtlarını yaptıracak. Eylül ayının başında, boş kalan kontenjanlar ÖSYM’ye bildirilecek. AYT’de180 barajını geçenlerin başvurabileceği ek tercih dönemi başlayacak. Ortalama 20 gün sürecek ek tercih döneminin ardından da ikinci ek tercih dönemine geçilecek. Boş kontenjanlar için baraj puanı düşürülerek, yeni bir tercih havuzu oluşturulacak ve yeni sıralama yapılacak. İkinci ek yerleştirmenin ekim ayının başında tamamlanması bekleniyor.

4140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ

140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ

2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar için bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak.

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Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

Merkezi yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar için TYT ve AYT/YDT için yine 150/180 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilecek.

6% 32 BARAJI GEÇEMEDİ

% 32 BARAJI GEÇEMEDİ

2021 YKS’de sınavı geçerli sayılan 2 milyon 416 bin 748 adaydan yüzde 32’si olan 773 bin 360 öğrenci, Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) baraj puan 150’yi geçemedi. Alan Yeterlilik Testi’nin (AYT) sayısal puan türünde 390 bin 132, sözel puan türünde 563 bin 808, eşit ağırlık puan türünde 587 bin 678, Yabancı Dil Testi’nde (YDT) ise 70 bin 842 kişi barajı geçebildi.

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