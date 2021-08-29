2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı Halis Aygün’den YKS sonuç açıklaması

YKS tercih sonuç tarihi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM Başkanı Aygün 2021 YKS tercih ve yerleştirme sonuçları için heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Aygün'ün açıklamasına göre, YKS tercih sonuçları 30 Ağustos- 3 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.