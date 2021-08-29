2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı Halis Aygün’den YKS sonuç açıklaması
YKS tercih sonuçları için geri sayım sürerken ÖSYM Başkanı Halis Aygün’den soru işaretlerini azaltacak bir açıklama geldi. Sonuçların heyecanla beklendiğini ifade eden Aygün, YKS tercih sonuçları için yakın bir tarihi işaret etti. Peki, 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM Başkanı Halis Aygün’ün YKS sonuç açıklaması
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YKS tercih sonuç tarihi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM Başkanı Aygün 2021 YKS tercih ve yerleştirme sonuçları için heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Aygün'ün açıklamasına göre, YKS tercih sonuçları 30 Ağustos- 3 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.
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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YKS) yerleştirme işlemlerinin henüz tamamlanmadığını açıkladı.
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Binlerce üniversiteli adayı sosyal medyada #yks2021 etiketiyle paylaşımlar yaparak, sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında bilgi edinmeye çalışıyordu. Aygün, aynı etiketle bir paylaşım yaparak, sonuçların önümüzdeki hafta açıklanacağını duyurdu. Aygün’ün duyurusu şöyle:
“Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum.2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor.Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. #ykstercih2021”