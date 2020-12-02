2021 YKS konuları neler? MEB'den müfredat açıklaması

Üniversiteye gitme planı yapan vatandaşların katılım sağlayacağı 2021 YKS öncesi, sınavın konu dağılımı aday öğrenciler tarafından merak ediliyordu. 2020-2021 eğitim yılının sonunda sınava girecek adaylar için beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Peki, 2021 YKS konuları neler?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021 YKS) ÖSYM tarafından yapılan çalışmalar kapsamında belirlenen tarihte düzenlenecek. Henüz sınavın tarihi belli olmamışken, sınava hazırlık kapsamında ders çalışan vatandaşlar, YKS'de hangi konulardan soru sorulacağını araştırıyor. Şimdi ise MEB açıklaması gündeme geldi. İşte, konuya dair ayrıntılar...
2
Abone Ol
ÖĞRENCİLER TÜM MÜFREDATTAN SORUMLU OLACAK
Kurumları Sınavı (YKS) gibi merkezi sınavların kapsamında şu anda bir değişikliğin söz konusu olmadığı" duyuruldu.
Açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir."
3
Abone Ol
2021 YKS NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2021 etabı için henüz tarih bilgisi netleşmedi. 2020 yılında YKS 27-28 Haziran'da yapıldı.
Bu bilgiler ışığında 2021 YKS oturumlarının da haziran ayı içinde yapılacağı tahmin ediliyor.