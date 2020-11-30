2021 YKS konuları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021 YKS) ÖSYM tarafından yapılan çalışmalar kapsamında belirlenen tarihte düzenlenecek. Henüz sınavın tarihi belli olmamışken, sınava hazırlık kapsamında ders çalışan vatandaşlar, YKS'de hangi konulardan soru sorulacağını araştırıyor. Peki, 2021 YKS konuları ne zaman açıklanacak?
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1
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Üniversiteye gitme planı yapan vatandaşların katılım sağlayacağı 2021 YKS öncesi, sınavın konu dağılımının ne zaman belli olacağı sorgulanıyor. 2020-2021 eğitim yılının sonunda sınava girecek adaylar, MEB'in konu dağılımı açıklamasına odaklandı. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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2021'de düzenlenecek YKS kapsamındaki oturumlarda hangi konuların olacağı yılbaşı gibi netleşecek. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
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2021 YKS NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2021 etabı için henüz tarih bilgisi netleşmedi. 2020 yılında YKS 27-28 Haziran'da yapıldı.
Bu bilgiler ışığında 2021 YKS oturumlarının da haziran ayı içinde yapılacağı tahmin ediliyor.
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Konuya dair ÖSYM'den bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.
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YKS'YE KİMLER KATILABİLİR?
Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.