2021 YKS ertelenecek mi? TYT AYT ve YDT ne zaman yapılacak? İşte en son gelişmeler
Türkiye'de vaka sayılarının son bir ayda rekor düzeyde artması ve son olarak 60 bin vakaya yaklaşılmasının ardından, yeni önlemler açıklandı. Geçtiğimiz hafta MEB'in düzenleyeceği sınavlar için erteleme kararı alması, gözleri bu kez de ÖSYM'nin düzenleyeceği sınavlara çevirdi. Peki, 2021 YKS ertelenecek mi? TYT AYT ve YDT ne zaman yapılacak?
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Günlük yeni vaka sayılarının 50 binin üzerinde seyrettiği Türkiye'de yeni korona önlemleri alınmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kısıtlamaları duyurdu. Bu gelişme üzerine üniversiteye hazırlık yapan gençler de sınavlar için bir erteleme durumunun gündeme gelip gelmediğini merak etmeye başladı. İşte, konuya dair en son gelişmeler...
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2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.
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Sınavlar için henüz bir erteleme ve iptal söz konusu değil. Bu kapsamda resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.