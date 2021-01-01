2021 Yılbaşı mesajları ve sözleri: Yeni yılın ilk saatlerinde dostlarınıza en güzel, komik, resimli, eğlenceli yeni yıl mesajları ile iyi seneler dileyin
2021 Yılbaşı mesajları, yeni yılın ilk saatlerinde gönderileri süslemeye başladı. Büyük bir coşkuyla yeni yıla girenler, 2021'in ilk dakikalarında, aile, iş arkadaşları ve sevdiklerine en güzel yılbaşı mesajlarını iletecek. Bu yıl da resimli yılbaşı mesajları en çok tercih edilen yeni yıl mesajlarından olacak. Twitter, Facebook ve SMS üzerinden gönderilecek olan yeni yıl tebrikleri için kısa ve uzun mesajlar daha çok ilgi görüyor. Akrabalarınızı sevindirip onlara sağlıklı bir yıl dileyerek güzel temennilerde bulunmanın en iyi yolu yine 2021 yılbaşı mesajları olacak. Sağlık, mutluluk, başarı dolu yeni yıl mesajları ile sizler de sevdiklerinizin 2021 yılını tebrik edebilir ve onlara 'Mutlu Yıllar' dileyebilirsiniz. İşte, yeni yıla özel bol seçenekli 2021 komik, eğlenceli, yeni yıl kutlama mesajları ve yılbaşı mesajlarından farklı seçenekler...
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2021'e girmemize saatler kala en çok araştırılan konulardan biri de yılbaşı mesajları oldu. Uzaktaki akrabaları, arkadaşları, dost ve sevdiklerine yeni yıl kutlama mesajı göndermek isteyen pek çok vatandaş, en güzel, anlamlı ve farklı yeni yıl tebrik mesajlarını araştırıyor. Uzaktaki akraba, dost ve arkadaşlarına SMS, sosyal medya ya da WhatsApp gibi uygulamalardan yollamak için farklı ve özel yeni yıl tebrik mesajları sorgulayan vatandaşlar, araştırmalarına hız verdi. Biz de sizler için en güzel 2021 yeni yıl mesajlarını derledik. İşte, en güzel ve en renkli resimli yeni yıl mesajları...
2020'nin son saatlerinde geri sayım devam ederken, yeni yıl mesajlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. Sağlık, mutluluk, başarı dolu yeni yıl mesajları ile sizler de sevdiklerinizin 2021 yılını tebrik edebilir, onlara en güzel duygularınızı iletebilirsiniz. Bu özel güne daha da anlam katmak için, 2021 yılbaşı mesajlarını araştıran vatandaşlar için en güzel mesaj seçeneklerini bir araya getirdik. İşte, yılbaşı tebrik ve kutlama mesajlarında en güzel seçenekler...
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EN GÜZEL YILBAŞI TEBRİK MESAJI SEÇENEKLERİ
Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği, güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle.
2021 yılının milletimize, ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, bütün sevdiklerime saygılarımı ve en iyi dileklerimi sunuyorum.
2021 yılında hatalarımızın az, başarılarımızın devamlı olması dileğiyle mutlu yıllar..
Düşsüz büyük şeyler yapılamaz. 2021 yılında tüm düşlerinizin gerçekleşmesi dileğiyle..
Bu yılda da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. Mutlu huzurlu ve sağlıklı seneler.
Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını... Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç... Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun!
Yeni yıl da umutların gerçek, gerçeklerin mutlulukların sonsuz olsun! İyi Yıllar...
Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.
Nerede yaşam varsa, orada umut da vardır. Yeni yılda tüm umutlar ve başarılar seninle olsun. Mutlu Yıllar dilerim.
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Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle bir yıl daha geçti. Yeni yılın iyiliklere vesile olmasını dilerim
Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar.
Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hıç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.
Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.
Coşkulu ama yorgun bir yıl daha geçti.. 2021 yılında sevgilerin en güzeli, aşkların en yücesi, mutlulukların en büyüğünün gelmesi dileğiyle.. Mutlu yıllar dilerim
Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle...
Baharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi yeni yılda da tüm güzellikler sizinle olsun? Mutlu ve sağlıklı yıllar!
Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle... En içten sevgilerimle...
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Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla... Nice Yıllara!
Yeni yılın size ve tüm sevdiklerinize sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar...
2021 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!
Her Yeni Yıl, yeni tazelenen umutların, çoğalan sevgilerin habercisidir. 2021 yılı da böyle olsun ama hep güzel olsun.. Nice Yıllara..
2021 yılı öyle bir yıl olsun ki, 2020 yılının tüm olumsuzluklarını bize unutturabilsin... İsteklerimizin gerçekleşeceği bir yıl dileğiyle..
2021 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Neşe dolu yıllar!