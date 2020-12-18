MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri2021 Yılbaşı ikramiyesi ne kadar olacak? Milli Piyango 2021 yılbaşı bilet fiyatları çeyrek, yarım, tam ne kadar? İşte büyük ikramiye tutarı
GeriGündem 2021 Yılbaşı ikramiyesi ne kadar olacak? Milli Piyango 2021 yılbaşı bilet fiyatları çeyrek, yarım, tam ne kadar? İşte büyük ikramiye tutarı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 18 Aralık 2020 - 03:38 | 

2021 Yılbaşı ikramiyesi ne kadar olacak? Milli Piyango 2021 yılbaşı bilet fiyatları çeyrek, yarım, tam ne kadar? İşte büyük ikramiye tutarı

Milli Piyango 2021 yılbaşı bilet fiyatları yılbaşına günler kala merak konusu oldu. Çeyrek, yarım, tam yılbaşı bileti ile Milli Piyango yılbaşı çekilişi heyecanına ortak olmak isteyenler için geri sayım başladı. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları 2021 yılının ilk talihlisinin belirleneceği çekilişe günler kala belirlendi. 100 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini bulacağı Milli Piyango yılbaşı çekilişi için biletler satışa çıktı. Toplam 563 milyon 400 bin TL'lik ikramiyenin dağıtılacağı Milli Piyango yılbaşı çekilişi öncesinde biletler hem bayilerden hem de millipiyangoonline.com internet sitesinden satın alınabilecek. Bunun yanı sıra Milli Piyango mobil uygulaması aracılığıyla da yılbaşı bileti satın almak ve biletlerin takibini yapmak mümkün olacak. Peki, 2021 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar oldu? İşte, Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı hakkında detaylı bilgiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Yılbaşı bilet fiyatları resmen açıklandı. Milli Piyango yılbaşı çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları belli oldu. 2021 yılbaşı bilet fiyatları, Milli Piyango resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Bu yıl da internet üzerinden satın alınabilecek olan yılbaşı biletleri, Millipiyangoonline.com internet sitesinde çeyrek, yarım ve tam seçenekleri ile yer alacak. Peki, 2021 yılbaşı bilet fiyatları ne kadar olacak? İşte, tam 563 milyon 400 bin TL'lik ikramiyenin dağıtılacağı çekiliş hakkında detaylı bilgiler

2YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR OLACAK
Abone Olgoogle-news

YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

2021 Yılbaşı bilet fiyatları için Milli Piyango'dan açıklama geldi. Milli Piyango Yılbaşı bilet fiyatları belli oldu. Buna göre tam bilet 100 TL, yarım bilet 50 TL, çeyrek bilet ise 25 TL üzerinden satışa sunulacak.

Dağıtılacak ikramiye tutarı ise şu şekilde olacak;

İkramiye Adedi

İkramiye miktarı (TL)

İkramiye tutarı (TL)

1

100.000.000

100.000.000

2

10.000.000

20.000.000

10

1.000.000

10.000.000

30

120.000

3.600.000

100

10.000

1.000.000

200

5.000

1.000.000

500

1.000

500.000

10.000

500

5.000.000

40.000

400

16.000.000

200.000

300

60.000.000

700.000

200

140.000.000

2.000.000

100

200.000.000

63 Tes. İkr.

100.000

6.300.000

2.950.906

 

563.400.000



MİLLİ PİYANGO BİLETİ SATIN ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 563 milyon 400 bin TL olacağı çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

3Milli Piyango oynamanın kuralları neler
Abone Olgoogle-news

Milli Piyango oynamanın kuralları neler?

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır!

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor!

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

4YILBAŞI BİLETLERİ İÇİN EK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Abone Olgoogle-news

YILBAŞI BİLETLERİ İÇİN EK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Milli Piyango biletlerinin dikkat çeken teknolojik özelliklerinin başında; “Ultraviyole (UV) mor ışığa” tutularak güvercin figürü üzerindeki desenlerin kontrol edilmesini sağlayan “Mor ışıkta parlayan (UV Pattern) Güvercin” ve sağ alt köşedeki iki boyutlu kodun yanındaki 23 haneli kabartma bilet güvenlik numarası geliyor.

Oyunseverlerin satın aldıkları bileti kolayca kontrol edebilmesini sağlayan “kabartma bilet güvenlik numarası” ile yalnızca ilgili alana dokunularak bileti kontrol etmek mümkün. “23 haneli kabartma bilet güvenlik numarası” kabartma formu sayesinde kolay bir güvenlik kontrolü sağlıyor.

Tüm bu teknolojik özelliklerin yanında mikro yazılar da bilet güvenliğini en üst seviyeye taşıyor. 7 haneli bilet numarasının arkasındaki yer alan mikro yazılar, her rakama ait kısmın zeminindeki “mikro rakam yazılarından” oluşuyor.

Geçtiğimiz yıllarda da biletlerde yer alan ve bilete mor ışık tutulduğunda ortaya çıkan parlak “fiber kılcallar” da Milli Piyango biletlerinin ayırt edici özellikleri arasında.

5
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi