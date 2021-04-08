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Haber Giriş: 08 Nisan 2021 - 14:23 | 

2021-YDS sınav yerleri açıklandı... 2021-YDS/1 Sınava Giriş Belgesi görüntüleme ekranı

2021-YDS sınav yerleri açıklandı. ÖSYM, resmi sayfasından ve sosyal medya hesaplarından " 2021-YDS/1 Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı" paylaşımında bulundu. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebiliyor. İşte 2021-YDS/1 Sınava Giriş Belgesi görüntüleme ekranı

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ÖSYM tarafından düzenlenecek olan YDS'ye günler kala sınav yerleri açıklandı. Sınava katılacak olan adaylar, sınav giriş belgeleri olmadan sınav binalarına alınmayacak.

2YDS DUYURUSU

YDS DUYURUSU

18 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

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Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 08 Nisan 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

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18 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YDS/1 sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

YDS GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ

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