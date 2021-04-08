2021-YDS sınav yerleri açıklandı... 2021-YDS/1 Sınava Giriş Belgesi görüntüleme ekranı
2021-YDS sınav yerleri açıklandı. ÖSYM, resmi sayfasından ve sosyal medya hesaplarından " 2021-YDS/1 Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı" paylaşımında bulundu. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebiliyor. İşte 2021-YDS/1 Sınava Giriş Belgesi görüntüleme ekranı
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ÖSYM tarafından düzenlenecek olan YDS'ye günler kala sınav yerleri açıklandı. Sınava katılacak olan adaylar, sınav giriş belgeleri olmadan sınav binalarına alınmayacak.
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YDS DUYURUSU
18 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
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Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 08 Nisan 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
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18 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YDS/1 sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.