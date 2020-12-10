2021 yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? MEB'den açıklama geldi

SINAVLAR İPTAL Mİ OLDU? Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitimle devam edileceğini bildirdi.



Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "31 Aralık 2020'ye kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlamalar salgın sürecinin seyrine göre ayrıca gerçekleştirilecek, okul yönetimlerimiz ve öğretmenlerimiz aracılığıyla öğrencilerimize duyurulacaktır. Öğrencilerimiz, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacaklardır." ifadesini kullandı.