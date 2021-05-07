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Haber Giriş: 07 Mayıs 2021 - 12:03 | 

2021 Yabancı Dil Bilgisi (YDS) Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı

Merakla beklenen YDS'de sonuçlar adayların erişimine açıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçlarını açıkladı. 2021'de yapılan ilk YDS oturumu sonuçlarının açıklanması ile adayların araştırmaları hız kazandı. İşte, YDS sonuç sorgulama sayfası...Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2021- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2021- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) sonuçları açıklandı.

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1

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 18 Nisan 2021 tarihinde uygulanan 2021-YDS/1'e ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

2

Adayların, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecekleri bildirildi.

ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

3ÖSYMDEN AÇIKLAMA

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA

18 Nisan 2021 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2021-YDS/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 07 Mayıs 2021 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

4

Sonuçların 11 Mayıs'ta açıklanması bekleniyordu. ÖSYM böylece değerlendirme işlemini erkenden tamamlamış oldu.

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