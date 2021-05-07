2021 Yabancı Dil Bilgisi (YDS) Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı
Merakla beklenen YDS'de sonuçlar adayların erişimine açıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçlarını açıkladı. 2021'de yapılan ilk YDS oturumu sonuçlarının açıklanması ile adayların araştırmaları hız kazandı. İşte, YDS sonuç sorgulama sayfası...Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2021- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2021- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) sonuçları açıklandı.
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ÖSYM'den yapılan açıklamada, 18 Nisan 2021 tarihinde uygulanan 2021-YDS/1'e ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.
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Adayların, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecekleri bildirildi.