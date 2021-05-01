2021 ve sonrasında keşfedilecek 35 yer! Türkiye'den bakın neresi listede...

Yeni Kaledonya, Fransa 2008 yılında UNESCO Dünya Mirası alanı olarak kaydedilen Yeni Kaledonya lagünleri, saf suları ve 9.000'den fazla deniz türü ile dünyanın en kapsamlı resif sistemlerinden birini temsil ediyor. 2014 yılında hükümet, UNESCO'nun çok ötesine uzanan ve ziyaretlerin sıkı bir şekilde düzenlendiği 500.000 mil karelik Mercan Denizi Tabiat Parkı'nı yarattı. Şimdi, bölge daha ileri adımlar attı: balıkçılık, deniz sporları ve 200'den fazla yolcu taşıyan tekneler büyük alanlarda yasaklandı. Ayrıca hükümet, 2022 yılına kadar bölgedeki tüm tek kullanımlık plastikleri yasaklamayı hedefliyor.



Freiburg, Almanya



Freiburg , güneş, biyokütle, rüzgar ve hidroelektrik ile çalışıyor. Yürüme, bisiklet, e-otobüsler ve tramvaylar ulaşımın ana modlarıdır ve Freiburg'un 2030'a kadar CO2 emisyonlarını yarı yarıya veya daha fazla azaltma hedeflerine ulaşma şansını artırıyor. Şehir bahçeleri ve araçsız yaşam teşvikleri hazırlandı.