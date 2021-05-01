2021 ve sonrasında keşfedilecek 35 yer! Türkiye'den bakın neresi listede...
Pandemi süreciyle birlikte dünyada turizmde etkilendi. Dünyadaki aşı çalışmalarıyla turizmin yeniden canlanacağı da öngörülüyor. Bunun üzerine National Geographic uçuşları gerçekleşeceğini düşünerek keşfedilmesi gereken yerleri listeledi. Dünyanın dört bir yanından derlenen listeye Türkiye'den de bir yer girdi...
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1
Sürdürülebilir 8 yer
Kosta Rika
Sabahları yağmur ormanlarında yürüyüş yapabileceğiniz ve öğleden sonra tropikal dalgalarda sörf yapabileceğiniz bir yer olan bir ülke hayal edin. O ülke Kosta Rika. Dünyanın ilk karbon nötr ülkesi olarak tarihe geçmiş durumda.
2
Gabon
13 milli parka sahip Gabon, fillerin ve su aygırlarının özgürce dolaştığı bir yer. Kara kütlesinin% 80'ini oluşturan yoğun iç ormanlar, kritik derecede nesli tükenmekte olan gorillere ev sahipliği yapıyor. Ülkeye yapılan yatırım kısa süre içinde Gabon'a ulaşmayı kolaylaştıracak . Aynı zamanda eko turizmin de gelişmesi hedefleniyor.
3
Helsinki, Finlandiya
Sürdürülebilirlik, Helsinki'de sadece bir kelime değil. Finlandiya başkenti 2035 yılına kadar karbon nötr olma sözü verdi ve Karbon Nötr Şehirler İttifakının bir parçası. Helsinki'nin yeşillenme teklifi, kentin turizm kurulu tarafından bir ömür boyu sürecek bir yolculuğun nasıl bir araya getirileceğini gösteren 'Sürdürülebilir Düşün' kampanyası turizmi de içeriyor.
4
Denver, Colorado, ABD
Covid-19 ile ilgili finansal zorluklara rağmen, Denver 2023 yılına kadar yüzde 100 yenilenebilir elektriğe ulaşma hedefiyle ilerlemeye devam ediyor. En son ileri görüşlü girişimler arasında 2023 yılına kadar 125 millik yeni bisiklet şeritleri ve 'dikilecek' güneş bahçeleri var. Kamu binaları, araç şarj istasyonları ve yakınlardaki düşük gelirli mahalleler için temiz enerji üretmenin yanı sıra, bahçeler inşaat sırasında istihdam ve ücretli bir eğitim programı geliştirecek.
5
Alonissos, Yunanistan
873 mil karelik Alonissos & Northern Sporades Ulusal Deniz Parkı dalgıçlar için bir harikalar diyarı. Alanın, MÖ beşinci yüzyılda batan büyük bir Atina mavnasından gelen kargoları tuttuğu düşünülüyor. Batık müzeyi şahsen keşfetmek için, rehberli bir turda 80 fit veya daha fazla derinliğe dalabilmeniz gerekecek.
6
Kopenhag, Danimarka
2025 yılına kadar dünyanın ilk karbon nötr başkenti olma yolunda, Kopenhag'da arabalardan beş kat daha fazla bisiklet var. Şehrin de verimli bir toplu taşıma ağı var ve tüm otobüsleri dizelden elektriğe geçiyor.
7
Yeni Kaledonya, Fransa
2008 yılında UNESCO Dünya Mirası alanı olarak kaydedilen Yeni Kaledonya lagünleri, saf suları ve 9.000'den fazla deniz türü ile dünyanın en kapsamlı resif sistemlerinden birini temsil ediyor. 2014 yılında hükümet, UNESCO'nun çok ötesine uzanan ve ziyaretlerin sıkı bir şekilde düzenlendiği 500.000 mil karelik Mercan Denizi Tabiat Parkı'nı yarattı. Şimdi, bölge daha ileri adımlar attı: balıkçılık, deniz sporları ve 200'den fazla yolcu taşıyan tekneler büyük alanlarda yasaklandı. Ayrıca hükümet, 2022 yılına kadar bölgedeki tüm tek kullanımlık plastikleri yasaklamayı hedefliyor.
Freiburg, Almanya
Freiburg , güneş, biyokütle, rüzgar ve hidroelektrik ile çalışıyor. Yürüme, bisiklet, e-otobüsler ve tramvaylar ulaşımın ana modlarıdır ve Freiburg'un 2030'a kadar CO2 emisyonlarını yarı yarıya veya daha fazla azaltma hedeflerine ulaşma şansını artırıyor. Şehir bahçeleri ve araçsız yaşam teşvikleri hazırlandı.
8
DOĞA VE YABAN HAYATI İÇİN EN İYİ ALTI GEZİ
İskoçya, İngiltere
2003 yılından bu yana, Inverness'in bir saat kuzeyindeki 39 metrekarelik Alladale Vahşi Doğa Koruma Alanı, bir milyona yakın yerli ağaç dikti, hasarlı turbalıkları restore etti ve şimdi gelişen bir kırmızı sincap popülasyonunu yeniden tanıttı.
Güney Afrika
Afrika'nın tüm büyük vahşi yaşam destinasyonları arasında, Güney Afrika, bağımsız seyahat için kolayca kurulmuş en iyi yerdir. Bu yıl için yeni olan Doğu Cape'deki 67.000 dönümlük Samara Özel Av Hayvanları Koruma Alanı , bir ila altı kişilik gruplar halinde seyahat eden konuklar için kamp deneyimi sunuyor.
9
Cerrado, Brezilya
Birkaç büyük Güney Amerika nehrinin kaynağı ve gezegendeki bitki ve hayvanların% 5'ine ev sahipliği yapıyor. Ancak yalnızca son on yılda 40.000 mil kareden fazla alan yok edildi.
Lord Howe Adası, Avustralya
Bir avuç sakini tarafından 'son cennet' olarak bilinen, dünyanın en izole ekosistemlerinden biri olan minik Lord Howe Adası , herhangi bir zamanda maksimum 400 ziyaretçiye izin vermektedir. 500'den fazla balık türüne ve tehdit altındaki türlere ev sahipliği yapmaktadır.
10
ABD Superior Gölü'nün kuzeybatısında Isle Royale, Michigan
Kurtların ve geyiklerin dolaştığı yer... Gölü geçmeyi başaran dayanıklı yaratıkların torunları olan eşsiz memeli türleriyle dolu. 1958'den beri bilim adamları, dünyanın en uzun avcı-av araştırmasında Isle Royale'nin kurtlarını ve geyiklerini gözlemliyorlar. İzolasyon ve yalnızlık, esas olarak, Royale Adası'nın yolsuz kırsal kesiminde ve iç gölde kürek çekme rotası olan Chain of Lakes'de gezinmek için donanmış olan tecrübeli sırt çantalı gezginleri, kanocuları ve kanocuları çağırıyor.
11
Yellowknife, Northwest Territories, Kanada
Kuzey Kutbu'nun kenarında, Büyük Köle Gölü'nün kıyısında oturan ve vahşi tayga ile çevrili olan 20.000 kişilik şehir, 1930'larda bölgede altın keşfedildiğinde ortaya çıktı. Yellowknife'da gökyüzü yılın 240 gecesi Kuzey Işıklarıyla parıldıyor.
12
MACERA İÇİN EN İYİ ALTI GEZİ
Grönland
Çoğumuz için önümüzdeki yıl, streslerinin çok uzakta göründüğü yerlere belirli bir tür kaçış arayışı ile ilgili olacak. Dünyanın en büyük adası, gezegendeki en uzak köşelerden biri olmaya devam ediyor: buzdağı saçaklı, yüksek enlemli buzullar, fiyortlar ve dağlar... Buraya gitmek yeni bir keşif ve cesaret ister... Diğer bir seçenek ise Antarktika.
13
Karya Yolu, Türkiye
Yürüyüş botlarınızı giyin ve kalabalıklardan kaçının... Türkiye'nin en uzun yürüyüş parkuru, ülkenin daha az ziyaret edilen güneybatı kıyılarına ve iç bölgelerine açılan bir pencere sunuyor. 2013 yılında tamamlanan 530 millik rotanın kökleri antik tarihe dayanıyor. Bazı taş yolların 2.000 yıldan uzun bir süre önce atıldığı söyleniyor.
14
Macera için önerilen diğer yerler: Dominika, Los Glaciares Milli Parkı, Arjantin, Svaneti Bölgesi, Gürcistan.