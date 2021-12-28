2021 ve 2022 yarıyıl tatili ne zaman? İşte 15 tatil başlangıç tarihi
Ocak ayına günler kala, öğrenci ve veliler "Okullar ne zaman tatil olacak?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. 15 tatil için geri sayım devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvim bilgileri yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki, 2021 ve 2022 yarıyıl tatili ne zaman?
2021 Eylül ayında başlayan ilk dönemin tamamlanmasına haftalar kaldı. Tatil için hazırlıklarına yavaş yavaş başlayan veli ve öğrenciler, MEB'in takvimine göre okulların ne zaman kapanacağını öğrenmek istiyor. Vatandaşlar hazırlıkları bu bilgiler doğrultusunda gerçekleştirecek. İşte, 15 tatil başlangıç tarihi...