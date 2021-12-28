2021 ve 2022 yarıyıl tatili ne zaman? İşte 15 tatil başlangıç tarihi

2021 Eylül ayında başlayan ilk dönemin tamamlanmasına haftalar kaldı. Tatil için hazırlıklarına yavaş yavaş başlayan veli ve öğrenciler, MEB'in takvimine göre okulların ne zaman kapanacağını öğrenmek istiyor. Vatandaşlar hazırlıkları bu bilgiler doğrultusunda gerçekleştirecek. İşte, 15 tatil başlangıç tarihi...