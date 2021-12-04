2021 ve 2022 yarıyıl tatili ne zaman? 1. dönem ne zaman bitiyor? İşte tarih bilgisi
Kasım ara tatilinin geride kalmasıyla, öğrenci ve velilerin gündemine şimdi de yarıyıl tatili dönemleri geldi. Bakanlığı takvimine göre eylül ayında başlayan eğitim öğretim döneminin birinci yarısı ocak ayında tamamlanacak. Daha sonra ise öğrenciler ikinci ara tatil dönemine girecek. Peki, 2021 ve 2022 yarıyıl tatili ne zaman? 1. dönem ne zaman bitiyor?
Milyonlarca öğrencinin karnelerini alacağı "15 tatil" olarak da bilinen yarıyıl tatilinin başlamasına haftalar kaldı. Okullarda sınav ve sözlüler sürerken, öğrencilerin gözü sömestr tatilinin başlayacağı tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 takvimine göre ilk dönemin ne zaman biteceği merakla sorgulanıyor. İşte, MEB takvimine göre yarıyıl ve ara tatil tarihleri...