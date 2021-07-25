2021 ve 2022 eğitim yılında okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması!
Yaz tatilinin bitmesine az bir süre kala, 2021 ve 2022 eğitim yılında okulların açılış tarihi araştırma konusu oldu. Okulların yeni eğitim yılında başlayacağı tarihe yönelik araştırmalar hız kazandı. Gelecek aylardaki planlarını MEB'in açılacağı tarihe göre şekillendirmek isteyen pek çok kişi, resmi kişi ve kurumlardan gelen son dakika bilgilerine odaklandı. Peki, 2021-2022 döneminde okullar ne zaman açılacak?
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Yeni dönemde okulların ne zaman açılacağı sorgulanıyor. 18 milyon öğrenci ve velilerinin yanı sıra yüz binlerce eğitimci de okulların yeni eğitim yılında başlangıç tarihine odaklandı. Geçtiğimiz 2020-2021 eğitim yılının ilk dönemi 31 Ağustos'ta online olarak başlamıştı. Gözler şimdi yeni dönemin ayrıntılarında. İşte, 2021-2022 MEB okulların açılış tarihi...
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Liseler için de kritik kazanımlar taraması hazırlayan Bakanlık, 2021-2022 eğitim öğretim yılında okulların tam zamanlı açılması ve eğitim öğretimin yüz yüze yapılmasını hedefliyor.
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YENİ DÖNEMDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2021-2022 döneminde ilk eğitim-öğretim dönemi 13 Eylül 2021 tarihinde başlayacak. 17 Haziran 2022 tarihinde ise 2021-2022 eğitim dönemi sona erecek.
Bu kapsamda yeni bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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BAKAN'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme eylül ayında başlayacağız inşallah." ifadesini kullandı.
Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, etkinliklerin yaz boyu telafi kapsamında devam ettiğini belirterek "Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme eylül ayında başlayacağız inşallah. Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir." paylaşımında bulundu.