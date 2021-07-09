2021 ve 2022 eğitim öğretim yılı takvimi belirlendi! İşte dönem başı ve karne tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi açıklandı. Bu gelişme sonrası yüz binlerce öğrenci ve eğitimci gelecek yılın okulların açılma tarihi ve yarı yıl tatili başlangıvı gibi detayları merak konusu oldu. İşte, 2021 ve 2022 eğitim öğretim yılı takvimi...