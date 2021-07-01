2021 ve 2022 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor? İşte MEB'in verdiği tarih bilgisi
Okullarda 2020-2021 eğitim öğretim dönemi yarın sona eriyor. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci yarından itibaren yaz tatiline girecek. Peki, 2021 ve 2022 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor?
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak 31 Ağustos'ta başlatılan uzaktan eğitim, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kimi zaman uzaktan kimi zaman yüz yüze yürütüldü. Bakanlık, 2021-2022 eğitim öğretim yılında okulların tam zamanlı açılması ve eğitim öğretimin yüz yüze yapılmasını hedefliyor. İşte, 2021 ve 2022 eğitim öğretim yılı hakkında bilgi...
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2021-2022 döneminde ilk eğitim-öğretim dönemi 13 Eylül 2021 tarihinde başlayacak. 17 Haziran 2022 tarihinde ise 2021-2022 eğitim dönemi sona erecek.
Bu kapsamda yeni bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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TELAFİ EĞİTİMİ BAŞLIYOR
Sorumluluk sınavlarının tamamlanmasının ardından, 1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programı uygulanacak.
Öğrenciler, bu süreçte Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık ile İçişleri bakanlıkları ve belediyelere bağlı tesis ile merkezlerden yararlanabilecek.
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Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ve etkinliklerle ilgili ayrıntılara "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.
Gönüllülük esasına göre öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini içeren program, "eğitim faaliyetleri fiziksel", "sosyal duygusal", "akademik gelişim" ve "özel eğitim alanı" olmak üzere dört ana temaya uygun planlanacak.