2021 Uşak Ramazan imsakiyesi: Uşak'da akşam ezanı saat kaçta okunacak? İftar ne zaman açılacak?
Rahmet ve bereket ayı Ramazan'da oruçlarını tutan vatandaşlar, Uşak için iftar vakitlerini sorguluyor. Akşam saatlerinin gelmesiyle birlikte Uşak iftar saati araştırmaları hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2021 ramazan imsakiyesiyle birlikte Uşak'ta ikinci iftarın saat kaçta açılacağı belli oldu. Peki, Uşak'ta iftar saat kaçta açılacak? Uşak'ta iftara ne kadar kaldı?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Uşak'ta iftarın saat kaçta açılacağı bu kentte yaşayan ve oruç tutan vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Ramazan'ın ikinci gününde oruçlarını tutan vatandaşlar, Uşak'ta imsakiye bilgilerini merak ediyorlar. İşte, 14 Nisan Uşak iftar saati ve Uşak 2021 ramazan imsakiyesi...
2
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre 14 Nisan Çarşamba günü yani bugün Uşak'ta iftar saat 19:45'de yapılacak.
3
Teravih namazı ise 21:06'daki yatsı ezanı ile birlikte eda edilecek.
4
Uşak'a ait diğer günlerin iftar saatlerini incelemek için tablodan yaralanabilirsiniz.
5
EZAN OKUNURKEN SU İÇİLİR Mİ?
"Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur."