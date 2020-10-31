2021 üniversite sınavı ne zaman? YKS oturum tarihleri araştırılıyor

Üniversiteye geçiş kapsamında uygulanan YKS'de 2021 sınav tarihi, yeni yılın yaklaşmasıyla beraber merak konusu oldu. Adaylar YKS ne zaman yapılacak sorusunun cevabını merak ediyor. Bu kapsamda ÖSYM ya da diğer resmi kaynaklardan gelecek bilgileri takip ediyor. İşte, 2021 YKS süreci hakkında son bilgiler...