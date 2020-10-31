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Haber Giriş: 31 Ekim 2020 - 00:41 | 

2021 üniversite sınavı ne zaman? YKS oturum tarihleri araştırılıyor

'2021 üniversite sınavı ne zaman?' sorusu, hayallerindeki üniversite için hazırlıklarını sürdüren birçok öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. En iyi puanı alarak hayallerindeki bölüme gitmek isteyen öğrenciler, ÖSYM'nin gelecek yıl gerçekleştireceği üniversite sınavının ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor. Peki, 2021 üniversite sınavı ne zaman?

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Üniversiteye geçiş kapsamında uygulanan YKS'de 2021 sınav tarihi, yeni yılın yaklaşmasıyla beraber merak konusu oldu. Adaylar YKS ne zaman yapılacak sorusunun cevabını merak ediyor. Bu kapsamda ÖSYM ya da diğer resmi kaynaklardan gelecek bilgileri takip ediyor. İşte, 2021 YKS süreci hakkında son bilgiler...

22021 YKS NE ZAMAN
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2021 YKS NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2021 etabı için henüz tarih bilgisi netleşmedi. 2020 yılında YKS 27-28 Haziran'da yapıldı.

Bu bilgiler ışığında 2021 YKS oturumlarının da haziran ayı içinde yapılacağı tahmin ediliyor.

Konuya dair ÖSYM'den bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.

3YKSYE KİMLER KATILABİLİR
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YKS'YE KİMLER KATILABİLİR?

Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.

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