2021 üniversite sınavı ne zaman? 2021 YKS tarihleri merak konusu oldu
Üniversiteye geçiş kapsamında uygulanan YKS'de gelecek yılın sınav tarihi, 2020 tercih ve yerleştirme işlemlerinin bitmesinin ardından merak konusu oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) YKS kapsamındaki AYT - TYT ve YDT oturumlarını hangi tarihte yapacağı araştırılıyor. Peki, 2021 üniversite sınavı ne zaman?
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2020 ve öncesinde sınava giren ve bekledikleri başarıyı yakalamayan adaylar ile lise son sınıf öğrencileri TYT - AYT - YDT oturumlarından oluşan 2021 YKS sınavına katılacak. Aylardır sınava hazırlanan üniversite adayları yeni yılın yaklaşmasıyla YKS başvurularıyla ilgili detayları araştırmaya başladı. İşte, 2021 YKS takvimi hakkında son gelişmeler...
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2021 YKS NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2021 etabı için henüz tarih bilgisi netleşmedi. 2020 yılında YKS 27-28 Haziran'da yapıldı.
Bu bilgiler ışığında 2021 YKS oturumlarının da haziran ayı içinde yapılacağı tahmin ediliyor.
Konuya dair ÖSYM'den bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.
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YKS'YE KİMLER KATILABİLİR?
Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.