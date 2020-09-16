2021 üniversite sınavı ne zaman? 2021 YKS tarihleri merak konusu oldu

2021 YKS NE ZAMAN? Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2021 etabı için henüz tarih bilgisi netleşmedi. 2020 yılında YKS 27-28 Haziran'da yapıldı.



Bu bilgiler ışığında 2021 YKS oturumlarının da haziran ayı içinde yapılacağı tahmin ediliyor.



Konuya dair ÖSYM'den bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.