2021 Regaip Kandili ne zaman? İşte Diyanet'ten alınan tarih bilgisi
Müslüman alemince mübarek kabul edilen ve recep, şaban, ramazan aylarını kapsayan 'üç ayların' habercisi Regaip Kandili'nin 2021'de ne zaman idrak edileceği vatandaşlarca merak ediliyor. Yeni yıla yaklaşmasıyla araştırmalarına hız veren vatandaşlar, 2021'de idrak edilecek kandiller hakkında tarih bilgilerini sorguluyor. Peki, Regaip Kandili ne zaman?
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İslam dünyasında büyük önem verilen üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, 'rahmet ve mağfiret gecesi' olarak kabul ediliyor. İşte, Regaip Kandili'nin idrak edileceği tarih ve 2021 kandil tarihleri hakkında bilgi...
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3 aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başlayacak.
3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek.
Miraç Kandili 10 Mart günü, Berat Kandili ise 27 Mart günü idrak edilecek.
Gelecek yıl Ramazan ayı ise 13 Nisan'da başlayacak.
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KANDİL GECELERİ NASIL İBADET ETMELİ?
Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.
Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…’ der.” (İbn Mâce, İkâmetü’s-Salat, 191) buyurmuştur.