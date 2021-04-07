2021 Ramazan İmsakiyesi yayınlandı! İlk iftar ve sahur vakti ne zaman, saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il sahur saatleri
2021 Ramazan İmsakiyesi Diyanet tarafından yayınlandı. İslam dünyasında manevi huzurla beklenen Ramazan-ı Şerif bu yıl 13 Nisan tarihinde başlayacak. On bir ayın sultanına kısa süre kala, il il sahur ve imsak vakitleri belli oldu. Bereket ve rahmet ayı mübarek Ramazan'da oruç ibadetini idrak edecek olan Müslümanlar iftar ve sahur vakti ne zaman? sorusunun yanıtını Diyanet'in Ramazan İmsakiyesi üzerinden alacaklar. İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde oruç ibadetlerini ifa edecek olan Müslümanlar yaşadıkları ilin iftar ve sahur saatlerine riayet edecek. İşte, il il iftar ve sahur vakitleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
İlk sahur ve ilk iftar saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İmsakiye bilgilerine göre oruç ibadetlerine yöne verecek olanlar, sahur saatlerine göre oruçlarına niyet edecek. Faziletleri saymakla bitmeyecek kadar çok olan Ramazan ayında 2021 Ramazan İmsakiyesi bilgileri baz alınacak. Diyanet bilgisine göre İstanbul'da ilk sahur 04.50'ye kadar, ilk iftar ise 19.48'de gerçekleşecek. Ankara ise sahur vakti 04.38 olacak. Tüm illerin sahur ve iftar vakitlerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
İLK SAHUR VE İFTAR NE ZAMAN?
Müslümanların gündeminde yer alan sahur ve iftar saatleri, 2021 imsakiye bilgilerine göre yanıt buldu. İşte, 12 Nisan Mayıs Çarşamba gecesini 13 Nisan Perşembe gününe bağlayan gece gerçekleşecek sahur bilgileri;
İstanbul'da ilk sahur 04.50'ye kadar, ilk iftar ise 19.48'de gerçekleşecek. Diğer illerde ise sahur ve iftar vakitleri şu şekilde;
Ankara sahur vakti: 04.38, iftar vakti: 19.31
İzmir'de sahur vakti: 05.05, iftar vakti: 19.52
Adana'da sahur vakti: 04.36, iftar vakti: 19.18
Antalya'da sahur vakti: 04.55, iftar vakti: 19.37
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