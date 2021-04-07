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Haber Giriş: 07 Nisan 2021 - 01:31 | 

2021 Ramazan İmsakiyesi yayınlandı! İlk iftar ve sahur vakti ne zaman, saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il sahur saatleri

2021 Ramazan İmsakiyesi Diyanet tarafından yayınlandı. İslam dünyasında manevi huzurla beklenen Ramazan-ı Şerif bu yıl 13 Nisan tarihinde başlayacak. On bir ayın sultanına kısa süre kala, il il sahur ve imsak vakitleri belli oldu. Bereket ve rahmet ayı mübarek Ramazan'da oruç ibadetini idrak edecek olan Müslümanlar iftar ve sahur vakti ne zaman? sorusunun yanıtını Diyanet'in Ramazan İmsakiyesi üzerinden alacaklar. İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde oruç ibadetlerini ifa edecek olan Müslümanlar yaşadıkları ilin iftar ve sahur saatlerine riayet edecek. İşte, il il iftar ve sahur vakitleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

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İlk sahur ve ilk iftar saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İmsakiye bilgilerine göre oruç ibadetlerine yöne verecek olanlar, sahur saatlerine göre oruçlarına niyet edecek. Faziletleri saymakla bitmeyecek kadar çok olan Ramazan ayında 2021 Ramazan İmsakiyesi bilgileri baz alınacak. Diyanet bilgisine göre İstanbul'da ilk sahur 04.50'ye kadar, ilk iftar ise 19.48'de gerçekleşecek. Ankara ise sahur vakti 04.38 olacak. Tüm illerin sahur ve iftar vakitlerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2İLK SAHUR VE İFTAR NE ZAMAN

İLK SAHUR VE İFTAR NE ZAMAN?

Müslümanların gündeminde yer alan sahur ve iftar saatleri, 2021 imsakiye bilgilerine göre yanıt buldu. İşte, 12 Nisan Mayıs Çarşamba gecesini 13 Nisan Perşembe gününe bağlayan gece gerçekleşecek sahur bilgileri;

İstanbul'da ilk sahur 04.50'ye kadar, ilk iftar ise 19.48'de gerçekleşecek. Diğer illerde ise sahur ve iftar vakitleri şu şekilde;

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Ankara sahur vakti: 04.38, iftar vakti: 19.31

İzmir'de sahur vakti: 05.05, iftar vakti: 19.52

Adana'da sahur vakti: 04.36, iftar vakti: 19.18

Antalya'da sahur vakti: 04.55, iftar vakti: 19.37

İL İL İFTAR VE SAHUR SAATLERİNİ KOLAYCA TAKİP EDEBİLECEĞİNİZ İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

4RAMAZANI KARŞILAMAK İÇİN ORUÇ TUTULUR MU

RAMAZAN'I KARŞILAMAK İÇİN ORUÇ TUTULUR MU?

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Recep ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu (Buhârî, Savm, 52; Müslim, Sıyâm, 173-179) bilinmektedir. Ancak Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu uygulamasını, Ramazan’ı karşılama olarak değerlendirmek doğru değildir. Ramazan’ı karşılamak amacıyla oruç tutmanın dinî bir dayanağı yoktur. Ramazan ayı girmediği hâlde, Ramazan’ın gelmiş olabileceği düşüncesiyle ihtiyaten Ramazan’dan bir veya iki gün önce oruç tutmak da mekruhtur. Dinî ıstılahta bu güne “şek günü” denilir. Ancak, Ramazan’ı karşılama niyeti olmaksızın şek gününde oruç tutulmasında bir sakınca yoktur. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), “Ramazan’ı bir veya iki gün önce oruçla karşılamayın. Eğer bir kimse âdeti olduğu için bu günleri oruçla geçiriyorsa tutsun.” (Buhârî, Savm, 14; Müslim, Sıyâm, 21) buyurmuştur.

5İMSAK NE ZAMAN BAŞLAR

İMSAK NE ZAMAN BAŞLAR?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

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