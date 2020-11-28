2021 Ramazan Bayramı ne zaman? İşte Diyanet'in verdiği tarih bilgisi
2021 Ramazan ayı için geri sayım başladı. Tüm İslam camiası tarafından büyük bir merakla beklenen Ramazan ayı için tarih bilgisi araştırılmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nın kutlanacağı zaman belirlendi. Peki, 2021 Ramazan ne zaman idrak edilecek?
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'Ramazan ne zaman idrak edilecek?' sorusu gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Ramazan ayının geleceği zamanı bekleyen vatandaşlar tarih bilgisini araştırıyorlar. Pek çok vatandaş, gelecek yıl ne zaman oruç tutabileceğini öğrenmek istiyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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2021 RAMAZAN TAKVİMİ
Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2021 yılında 13 Nisan'da başlayacak ve 12 Mayıs'da son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.
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Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.