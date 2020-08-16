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Haber Giriş: 16 Ağustos 2020 - 22:29,

2021 Ramazan Bayramı ne zaman? İşte Diyanet'in verdiği tarih bilgisi!

Vatandaşlar gelecek yılın dini bayramları ve önemli aylarını araştırıyor. 30 gün sürecek olan 11 ayın sultanı Ramazan her yıl olduğu gibi gelecek yıl da üç gün sürecek bayram ile uğurlanacak. Vatandaşlar da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gelecek yıl için yayınladığı tarih bilgisini sorguluyor. Peki, 2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

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'2021 Ramazan Bayramı ne zaman?' sorusunun yanıtı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Her yıl 10 gün öne gelen tarihi nedeniyle merak konusu olan Ramazan Bayramı'nın net tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İşte, konuya dair ayrıntılar...

22021 RAMAZAN AYI NE ZAMAN
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2021 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2021 yılında 13 Nisan'da başlayacak ve 12 Mayıs'da son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.

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Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.

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