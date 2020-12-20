2021 Ramazan başlangıcı ne zaman? İşte 2021 Ramazan takvimi!
Yeni yıla kısa bir süre kala, Ramazan ayına yönelik araştırmalar hız kazandı. Mübarek üç ayların sonuncusu olan 11 ayın sultan 'Ramazan' Gelecek yıl nisan ayında başlayacak. Milyonlarca Müslümanın heyecanla beklediği bu kutsal ay oruç ve ibadetlerle geçecek. Peki, 2021 Ramazan başlangıcı ne zaman?
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Yeni yılda ramazan ayının ne zaman başlayacağı ve ilk oruç tarihi vatandaşlarca merak ediliyor. İbadetlerin yapılıp, oruçların tutulacağı bu ayda, sabır ve hoşgörü ön planda tutulacak. İşte, 2021 ramazan ayı hakkında tüm ayrıntılar...
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Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2021 yılında 13 Nisan'da başlayacak ve 12 Mayıs'da son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.
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Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.
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RAMAZAN AYI'NIN ÖNEMİ
3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.