2021 Ramazan ayı ne zaman? İşte Diyanet bilgisi

2021 Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'na yönelik araştırmalar henüz uzun bir süre olmasına rağmen başladı. Oruç ibadetini her yıl olduğu gibi gelecek yıl da yapmak isteyen vatandaşlar, konuya dair net tarih bilgisi bulmak için internette araştırma yapıyor. Peki, 2021 Ramazan ayı ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek?
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Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala, 2021'in dini günlerini şimdiden araştıran vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nın hangi tarih aralığına denk geleceğini sorguluyor. Öte yandan üç aylar içinde yer alan Ramazan ayının ne zaman idrak edileceği ve orucun ne zaman başlayacağı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takviminde açıklandı. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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2021 RAMAZAN TAKVİMİ
Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2021 yılında 13 Nisan'da başlayacak ve 12 Mayıs'da son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.
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Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.
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ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?
Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar.
Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır.
Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.