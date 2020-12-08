2021 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte tarih bilgisi
'Ramazan ne zaman idrak edilecek?' sorusu gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Ramazan ayının geleceği zamanı bekleyen vatandaşlar tarih bilgisini araştırıyorlar. Pek çok vatandaş, gelecek yıl ne zaman oruç tutabileceğini öğrenmek istiyor. Peki, 2021'de ilk oruç ne zaman tutulacak?
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2021 Ramazan ayı için geri sayım başladı. Tüm İslam camiası tarafından büyük bir merakla beklenen Ramazan ayı için tarih bilgisi araştırılmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nın kutlanacağı zaman belirlendi. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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2021 RAMAZAN TAKVİMİ
Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2021 yılında 13 Nisan'da başlayacak ve 12 Mayıs'da son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.
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Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.
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ORUÇ NEDİR?
Oruç Arapça’da “savm” kelimesiyle ifade edilir. Savm sözlükte nefsi tutmak ve engellemek anlamındadır.
İslam dininde oruç, sabahın başlangıcı sayılan ikinci fecirden (tan yerinin ağarmasından) başlayarak güneşin batışına kadarki sürede başka bir deyişle imsaktan iftara kadar ibadet niyetiyle yemekten, içmekten ve cinsel ilişkiden nefsi uzak tutmaktır.
Oruçtan beklenen amacın gerçekleşmesi için dikkat edilmesi gereken şeyler vardır. Kamil anlamda oruç bütün organların iştirakiyle gerçekleşir. Şöyle ki: Oruç tutan kişi mideyi yemek içmekten koruduğu gibi, dili de yalandan, gıybetten, kötü ve boş sözden uzak tutmalı- dır. Göz harama bakmamalı, kusur aramamalıdır. Kulak gıybet, dedikodu ve boş sözler dinlememelidir. Gönül güzel şeyler düşünmelidir. Bilinmelidir ki, organları orucu iştirak etmeyi başaramayan kişi şeklen oruç tutmuşsa da, oruçtan beklenen gayeye bütünüyle ulaşamamış demektir.