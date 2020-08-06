2021 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte Diyanet'in verdiği tarih bilgisi!
İslam aleminin kutsal ayı Ramazan'ın 2021 yılında başlayacağı tarih pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor. Üç ayların sonuncusu olan ve içinde Kadir Gecesi'ni de barındıran bu mübarek ayın gelecek yılki tarihi araştırılıyor. Peki, 2021 Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
2021 yılının yaklaşmasıyla birlikte gözler dini günler takvimine çevrildi, en çok merak edilen konulardan biri de Ramazan ayının tarihi oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre 2021 yılında Ramazan Ayının başlayacağı gün belli oldu. İşte, konuya dair ayrıntılar...
2
Abone Ol
2021 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?
Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2021 yılında 13 Nisan'da başlayacak ve 12 Mayıs'da son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.
3
Abone Ol
Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.
4
Abone Ol
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ
Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmaktadır:
“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”
5
Abone Ol
3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır.
Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.