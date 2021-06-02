2021 polis tayinleri açıklandı! İşte EGM polis yer değiştirme ve atama listesi duyurusu
Polis tayinleri ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nden beklenen açıklama geldi. 2021 polislik tayinlerin açıklanmasıyla birlikte işlemlerine başlamak isteyen binlerce polis, EGM'nin polis yer değiştirme ve atama değişikliği listesi beklemeye başladı. Emniyet Genel Müdürlüğünce 2021 yılı genel atama çalışmaları çerçevesinde toplam 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi. İşte, 2021 polis tayinleri duyurusu ve polis yer değiştirmeleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
2021 polis atamaları ve yer değiştirme işlemleri tamamlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ile beraber başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, kıdemli başpolis memuru, başpolis memuru ve polis memuru rütbelerindekiler atama sonuçlarına odaklandı. 21.526 personelin yer değiştirme sonuçlarını https://www.egm.gov.tr/ internet sitesinden duyuran EGM 1'inci bölgedeki 30 bin 915, 2'inci bölgedeki 6 bin 284 olmak üzere 37 bin 199 personelin ise ipka (yer değiştirmeme) taleplerinin kabul edildiği kaydetti.
2
POLİS ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI
Emniyet Genel Müdürlüğünce 2021 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde, Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki toplam (21.526) personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Bu doğrultuda;
1'nci bölgeden 2'nci bölgeye (10.329) personelin,
2'nci bölgeden 1'nci bölgeye (10.845) personelin,
2'nci bölgeden 2'nci bölgeye (352) personelin atama işlemleri yapılmıştır.
3
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, atama çalışmaları doğrultusunda 1'inci bölgeden 2'inci bölgeye 10 bin 329, 2'inci bölgeden 1'inci bölgeye 10 bin 845, 2'inci bölgeden 2'inci bölgeye de 352 personelin atama işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.
4
Açıklamada ayrıca 1'inci bölgedeki 30 bin 915, 2'inci bölgedeki 6 bin 284 olmak üzere 37 bin 199 personelin ise ipka (yer değiştirmeme) taleplerinin kabul edildiği kaydedildi.