2021 polis tayinleri açıklandı! İşte EGM polis yer değiştirme ve atama listesi duyurusu

2021 polis atamaları ve yer değiştirme işlemleri tamamlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ile beraber başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, kıdemli başpolis memuru, başpolis memuru ve polis memuru rütbelerindekiler atama sonuçlarına odaklandı. 21.526 personelin yer değiştirme sonuçlarını https://www.egm.gov.tr/ internet sitesinden duyuran EGM 1'inci bölgedeki 30 bin 915, 2'inci bölgedeki 6 bin 284 olmak üzere 37 bin 199 personelin ise ipka (yer değiştirmeme) taleplerinin kabul edildiği kaydetti.