2021 PMYO başvuruları ne zaman bitecek? Polislik başvuru ücreti ne kadar? İşte Polis Akademisi PMYO başvuru detayı!

POLİSLİK BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? İnternet üzerinden başvuru yapacak adaylar tarafından Sınav başvuru ücreti olan 150.00 TL (Yüz Elli Türk Lirası), 13 Ağustos 2021 günü saat 09:00’dan 27 Ağustos 2021 günü saat 17:00’a kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “2021 Yılı PMYO Giriş Sınavı” isimli hesabına yatırılacaktır.