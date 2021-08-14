2021 PMYO başvuruları ne zaman bitecek? Polislik başvuru ücreti ne kadar? İşte Polis Akademisi PMYO başvuru detayı!
PMYO başvuru tarihleri 13 Ağustos tarihinde başladı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanan polislik başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre adayların başvuru ücretini son güne kadar yatırmaları gerekecek. Adaylar başvurularını www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet kapısı şifresi ile giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların doldurulması ile yapacaklar. Gözler şimdi 2021 PMYO son başvuru tarihi ve sınav ücretinde. Peki, 2021 PMYO başvuruları ne zaman bitecek? İşte, polislik başvuru tarihi ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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2021 polislik başvuruları ne zaman bitecek sorusu polis olmak isteyen binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Lise mezunu adayların müracaatına açık olacak olan PMYO başvurusu, YKS puanına göre yapılabilecek. 2 bin erkek, 500 kadının başvurusu ile gerçekleşecek olan PMYO başvurusu, 13-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında alınacak. Sınav ücreti 150.00 TL olacak.
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PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
PMYO polislik başvurusu, 13-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacak. Ancak polislik başvurusu için bazı şartlar olacak.
Adaylar, 13-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabileceklerdir.
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Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır.
Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.
E-devlet kapısı şifresi, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.
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POLİSLİK BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
İnternet üzerinden başvuru yapacak adaylar tarafından Sınav başvuru ücreti olan 150.00 TL (Yüz Elli Türk Lirası), 13 Ağustos 2021 günü saat 09:00’dan 27 Ağustos 2021 günü saat 17:00’a kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “2021 Yılı PMYO Giriş Sınavı” isimli hesabına yatırılacaktır.
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Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, ATM’lerinden ve internet bankacılığından yatırılabilecektir.
Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.