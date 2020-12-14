2021 ÖSYM sınav takvimi ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar

Üniversiteye yerleştirme için yapılan YKS, memur adaylarının katılım sağladığı KPSS, akademik kariyer hedefleyenlerin başvurduğu ALES ve iki yıllık eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrencilerin girdiği DGS sınavlarının 2021 tarihleri sorgulanıyor. İşte, ÖSYM 2021 sınav takvimi ve söz konusu sınavlar hakkında bilgi...