2021 ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? YKS DGS ALES ve YÖKDİL tarihleri araştırılıyor

Her yıl milyonlarca adayın katılım sağladığı onlarca sınav organize eden ÖSYM'nin, 2021 yılında uygulayacağı sınavların tarihi hakkında araştırmalar hız kazandı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayımlayacağı 2021 sınav takvimi ile birlikte YKS, KPSS, DGS, ALES ve ÖSYM'nin düzenlediği diğer sınavların tarihleri belli olacak. İşte, ÖSYM 2021 sınav takvimi ve söz konusu sınavlar hakkında bilgi...