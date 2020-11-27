2021 ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? ÖSYM sınav takvimi ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar
2021'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) gibi sınavlara katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, şimdiden sınav tarihlerini öğrenmek istiyor. Peki, 2021 ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? ÖSYM sınav takvimi ne zaman yayımlanacak?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) 2021 yılında yapılacak sınavların tarihleri, söz konusu sınavlara katılım sağlayacak milyonlarca aday tarafından merakla araştırılıyor. İşte, 2021 ÖSYM sınav takvimi hakkında bilgi...
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YKS, KPSS, ALES, DGS, TUS, DUS, YÖKDİL ve YDS gibi farklı kategorilerde pek çok sınavı farklı oturumlarda organize eden ÖSYM'nin 2021 takvimi henüz yayımlanmadı.
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Geçmiş yıllardaki bilgiler göz önüne alındığında ÖSYM 2021 sınav takviminin 2020'nin kasım ya da aralık ayı içinde adayların bilgisine sunulacağı tahmin ediliyor.Konuya ilişkin ÖSYM'den resmi bir açıklama geldiği taktirde haberimizde yer vereceğiz.