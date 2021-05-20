2021 Okul Dışarıda Günü ne zaman? İşte tarih bilgisi
Açık havada öğrenmeyi, oyun oynamayı kutlamak ve ilham vermek için yapılan küresel bir kampanya olan Okul Dışarıda Günü'nün bu yıl ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Her yıl mayıs ayında yapılan bu özel gün için kısa bir süre kaldı. Peki, 2021 Okul Dışarıda Günü ne zaman?
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Türkiye'de ilk kez 2018de gerçekleştirilen Okul Dışarıda Günü için bu yıl da beklentiler artmaya başladı. İşte, 2021 Okul Dışarıda Günü hakkında ayrıntılar...
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Bir sonraki Okul Dışarıda Günü 20 Mayıs 2021’de yapılacak. Teması ise "Dünya için İyilik"! olacak.
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OKUL DIŞARIDA GÜNÜ NEDİR?
2011 yılında, Tim Gill’in Sowing the Seeds raporunun lansmanında bir grup eğitimci ve çevreci, özellikle okulların çocukların açık havaya çıkmasını engelleyen sorunları nasıl ele alabileceğini tartıştı. Çözümleri, Boş Sınıf Günü adını verdikleri yeni bir kampanyaydı.
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2012 yılında İngiltere, Londra’da bir avuç okul kampanyaya dahil oldu. 2015 yılına gelindiğinde, 15 ülkeden 600’den fazla okul kampanyaya dahil olmuştu. Kampanya büyüdükçe, onu yürüten gönüllüler özel bir yatırım ihtiyacının farkına vardılar. Bu nedenle, 2016’da Semble, hareketi büyütmek ve küresel hale getirmek için Unilever’in Dirt is Good – Kirlenmek Güzeldir ekibiyle iş birliği yaptı.Dünyanın dört bir yanındaki eğitimciler, oyun uzmanları ve STK’larla yapılan görüşmelerin ardından küresel kampanya, Okul Dışarıda Günü oldu. Dünya çapında 110’dan fazla ülkenin yer aldığı Okul Dışarıda Günü ağının yanı sıra, şu anda 13 ülkede yürütülen özel kampanyalar var!