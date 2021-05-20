2021 Okul Dışarıda Günü ne zaman? İşte tarih bilgisi

2012 yılında İngiltere, Londra’da bir avuç okul kampanyaya dahil oldu. 2015 yılına gelindiğinde, 15 ülkeden 600’den fazla okul kampanyaya dahil olmuştu. Kampanya büyüdükçe, onu yürüten gönüllüler özel bir yatırım ihtiyacının farkına vardılar. Bu nedenle, 2016’da Semble, hareketi büyütmek ve küresel hale getirmek için Unilever’in Dirt is Good – Kirlenmek Güzeldir ekibiyle iş birliği yaptı.Dünyanın dört bir yanındaki eğitimciler, oyun uzmanları ve STK’larla yapılan görüşmelerin ardından küresel kampanya, Okul Dışarıda Günü oldu. Dünya çapında 110’dan fazla ülkenin yer aldığı Okul Dışarıda Günü ağının yanı sıra, şu anda 13 ülkede yürütülen özel kampanyalar var!